Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde - Son Dakika

Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde

Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde Şeker fabrikasının pancar alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte tarlalarda pancar hasadına start veren çiftçiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor Elazığ Şeker Fabrikası'nda 82 köyden bin 356 çiftçinin ürettiği şeker pancarının...

Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde

Şeker fabrikasının pancar alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte tarlalarda pancar hasadına start veren çiftçiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor

ELAZIĞ - Elazığ Şeker Fabrikası'nda 82 köyden bin 356 çiftçinin ürettiği şeker pancarının alım kampanyasının startını vermesiyle birlikte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Pancar hasadına start veren çiftçiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasat zamanı geldi. Şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında mesai başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Pancarın geçtiğimiz seneye göre bu sene tonaj olarak daha iyi olduğunu belirten çiftçiler, yağışın az olması nedeniyle de bazı tarlalarda pancarın sert olduğunu ve verimin düştüğünü aktardı.

Elazığ Şeker Fabrikası için bu sene Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 82 köyde bin 356 çiftçi ile 42 bin 896 dekar alana 280 bin ton kota pancar sözleşmesi yapıldığı, ancak beklenen üretimin 240 bin ton olduğu aktarıldı. Üretilen pancarın yaklaşık 4 ay sürecek işlenmesi sonrasında 28 bin ton kristal şeker, 8 bin 500 ton melas ve 60 bin ton yaş küspenin elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.

"Bu sene tonaj olarak pancar daha iyi"

3 gün önce pancar hasadına başladıklarını anımsatan çiftçi Rahim Tokman, " Şeker pancarında 40 dönümlük bir ekim yaptık. Bu sene tonaj olarak pancar geçen seneye daha iyi. Bu seneki fiyatlar açıklanmadı. Geçen sene pancarın tonajını 300 TL'den sattık. Bizim ektiğimiz alan 40 dönüm ve hasat işçiliği yaklaşık 8 gün sürer" dedi.

Tonaj olarak iyi olan pancarın yağışların az olması nedeniyle olumsuz etki de bıraktığını dile getiren Tokman, " Bazı tarlalarda ürünler tıkız (sert) oldu. Pancarlar olmadı, tohumlar çürüdü. Bu sene bizim burada 150 ile 300 ton pancar bekliyoruz. Bizim buralara sulama teşkilatı gelmedi. Bunun üzerinde çalışılması lazım. Çünkü bu ovanın bir an önce sulamaya kavuşması lazım" diye konuştu.

Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde

Elazığ, Çiftçi, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi Son Dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi         
16:37
Maske takması için uyarılan kadın, hastanenin camlarını aşağı indirdi Maske takması için uyarılan kadın, hastanenin camlarını aşağı indirdi         
16:01
Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı         
15:34
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı         
14:54
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor         
13:07
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:44:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei