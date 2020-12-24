Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği - Son Dakika

Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği

24.12.2020 18:07
Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Elazığlı çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık hibe makine desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Elazığlı çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık hibe makine desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, çiftçilere, yüzde 75'i hibe olmak üzere 1 milyon 800 bin lira değerinde 17'si 1000 litrelik, 5'i 650 litrelik süt soğutma tankı, 71 süt sağım makinesi, 119 koyun kırkım makinesi ve 2 koyun banyoluğunun teslimi için tören yapıldı.

Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, kentte hayvancılığın geliştirilmesi için makine desteği yapıldığını söyledi.

Bakanlık tarafından verilen makinelerin çiftçilerin üretimini kolaylaştıracağını ve hayvancılığın gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacağını belirten Abbasoğlu, "Bu makinelerle Elazığ'da özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık noktasında süt üretiminde ciddi manada ilerleme kaydedeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Hayvancılık ve tarımın gelişmesi için çiftçileri sürekli desteklediklerini aktaran Karahan, ilde 800 bin küçükbaş ve 200 bin civarında da büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Karahan, "Bölgede en fazla süt üretiminin yapıldığı küçükbaş hayvancılığında tulum peynirinin yapıldığı bir il durumundayız. Elazığ'ın var olan kapasite ve potansiyelini daha da geliştirmek, günümüz teknolojisine uydurmak ve insanlarımızın ürettiği üründen daha fazla kazanç sağlamaları için bütün paydaş kurumlarımızla gayret içerisindeyiz." dedi.

Elazığ, Makine, Tören, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu 2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı
Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu         
18:00
Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı         
17:51
Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
17:32
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile         
15:15
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı         
14:55
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak         
14:17
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da, çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei