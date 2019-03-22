Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çiftçilere, Tohum Dağımı Yapıldı

Elazığ'da Çiftçilere, Tohum Dağımı Yapıldı

54 dakika önce

Elazığ'da çiftçilere 20 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Çiftçilere, Tohum Dağımı Yapıldı, System.String[]
Elazığ'da çiftçilere 20 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından "Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere 20 ton adi fiğ dağıtıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Turan Karahan;"Projenin amacı kaba yem üretimini artırarak, hayvancılık yapan üreticilerimizin yem maliyetini düşürmek, kaliteli yem sağlamak ve toprak verimliliğini artırmaktır. Bu yıl içerisinde 600 çiftçimize, yaklaşık 130 ton yem bitkisi tohumu dağıttık. Bugün ise 20 ton adi fiğ tohumunu üreticilerimiz ile buluşturuyoruz. Bölgemiz ve ilimiz hayvancılığının gelişmesine önemli katkısı olacak"dedi.

Karahan, projeye Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın önemli destek verdiğini de aktardı.

Tohum dağıtımına İl Müdürü Karahan'ın yanı sıra, müdür yardımcıları, kurum, şube Müdürleri, STK başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

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