ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, çiftçilerin elektrik panolarındaki kabloları çalan ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay geçen hafta Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde yaşandı. 6 çiftçinin tarlasında bulunan elektrik panolarındaki kabloların çalınması olayı ile ilgili ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)