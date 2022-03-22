ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

22.03.2022 14:59

ELAZIĞ'da, çiftçilerin elektrik panolarındaki kabloları çalan ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ'da, çiftçilerin elektrik panolarındaki kabloları çalan ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay geçen hafta Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde yaşandı. 6 çiftçinin tarlasında bulunan elektrik panolarındaki kabloların çalınması olayı ile ilgili ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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İl Jandarma Komutanlığı, Baltaşı, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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