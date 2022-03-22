ELAZIĞ'da, çiftçilerin elektrik panolarındaki kabloları çalan ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Olay geçen hafta Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde yaşandı. 6 çiftçinin tarlasında bulunan elektrik panolarındaki kabloların çalınması olayı ile ilgili ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERİN KABLOLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika