Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 150 dönüm mera alanı zarar gördü.

Elazığ'da çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 150 dönüm mera alanı zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Gölardı köyü sınırlarındaki mera alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 150 dönüm mera alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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