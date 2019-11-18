Elazığ'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karakaş köyünde Yaşar Özelçi'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın çevresindeki 5 eve sıçradı.



Durumun bildirilmesi üzerine Arıcak Belediyesi ile Bukardi, Üçocak ve Erimli Belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 3 evde ağır hasar oluştu.

Yangında bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı Ferit Yıldırım köyde incelemelerde bulundu.