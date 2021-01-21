Elazığ'da çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Elazığ'da çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi
21.01.2021 17:11
Elazığ'da çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi Elazığ'da bir büfede yangın çıktı.
Elazığ'da çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi
ELAZIĞ - Elazığ'da bir büfede yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangın, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanların çıktığı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği bildirildi.
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