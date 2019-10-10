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Elazığ'da cinayet

5 dakika önce

Elazığ'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Elazığ'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Örençay köyünde ikamet eden C.T. (73) ile evine gelen arkadaşı Mustafa Çapar (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.T. üzerindeki tabancayla Çapar'a ateş etti.

Olayın ardından jandarmaya giden C.T. arkadaşını tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çapar'ın öldüğünü belirledi.

Çapar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da cinayet

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:19 Kaynak: AA
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