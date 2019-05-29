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Elazığ'da cinayet, tartıştığı kardeşini öldürdü

1 saat önce

Elazığ'da bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Elazığ'da cinayet, tartıştığı kardeşini öldürdü, System.String[]
Elazığ'da bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Açangül Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat işçisi Veli T. (49), İstanbul'dan ailesinin yanına gelen kardeşi Tarkan T. (38) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Çıkan tartışmada ağabey, kardeşini tüfekle bir el ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı, araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarkan T., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarkan T.'nin cenazesi hastaneden alınarak, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öteyandan polis, cinayet şüphelisi ağabeyi gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:41 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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