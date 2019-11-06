Son Dakika Haberleri: Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

7 saat önce

ELAZIĞ'da polis, düzenlediği operasyonda cinsel içerikli 21 bin 636 kaçak ürün ele geçirdi.

Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi, System.String[]

ELAZIĞ'da polis, düzenlediği operasyonda cinsel içerikli  21 bin 636 kaçak ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye getirilen cinsel içerikli ürün bulundu. Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede reçeteli olarak ve eczanede satılması gereken 21 bin 636 hap, krem, şurup, damla, solüsyon ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen işyeri sahibi I.S.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
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