Elazığ'da cip yanarak kül oldu - Son Dakika

- Elazığ'da cip yanarak kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken dumanlar çıkan araç alev alarak küle döndü.

Yangın, Palu- Alacakaya yolu Kayaönü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BKJ 41 plakalı cipten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup indi. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, bölgeye yakın itfaiye ekibi olmadığı için tamamen yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.