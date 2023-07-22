Elazığ'da Çıplak Vatandaş Görüntülendi

Elazığ'da bir kişi sokak ortasında elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. Kameralara anbean yansıyan olay, akıllara Şener Şen'in "Çıplak Vatandaş" filmini akıllara getirdi.
Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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