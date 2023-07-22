Elazığ'da Çıplak Vatandaş Görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da Çıplak Vatandaş Görüntülendi

22.07.2023 23:08

Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Elazığ'da bir kişi sokak ortasında elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. Kameralara anbean yansıyan olay, akıllara Şener Şen'in "Çıplak Vatandaş" filmini akıllara getirdi.

ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ

Elazığ'da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen'in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi.

KAMERALARA YANSIDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Şener Şen, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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