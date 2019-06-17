Son Dakika Haberleri: Elazığ'da çocuğun silahla kazara kendini vurduğu iddiası
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Elazığ'da çocuğun silahla kazara kendini vurduğu iddiası

1 saat önce

Elazığ'da 10 yaşındaki K.S'nin silahla kazara kendisini vurması sonucu yaralandığı iddia edildi.

Elazığ'da çocuğun silahla kazara kendini vurduğu iddiası, System.String[]
Elazığ'da 10 yaşındaki K.S'nin silahla kazara kendisini vurması sonucu yaralandığı iddia edildi.
İddiaya göre, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta dedesine ait iş yerinde oturan K.S, çekmecede bulduğu silahla oynamaya başladı.
Silahın ateş alması sonucu başından vurulan K.S. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine K.S, 112 Acil Servis ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:39 Kaynak: AA
Elazığ
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