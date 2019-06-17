Elazığ'da çocuğun silahla kazara kendini vurduğu iddiası
1 saat önce
Elazığ'da 10 yaşındaki K.S'nin silahla kazara kendisini vurması sonucu yaralandığı iddia edildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:39 Kaynak: AA
'da 10 yaşındaki K.S'nin silahla kazara kendisini vurması sonucu yaralandığı iddia edildi.
İddiaya göre, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta dedesine ait iş yerinde oturan K.S, çekmecede bulduğu silahla oynamaya başladı.
Silahın ateş alması sonucu başından vurulan K.S. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine K.S, 112 Acil Servis
ekibince Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
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