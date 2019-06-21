Elazığ'da çocuğun silahla kazara kendini vurduğu iddiası
59 dakika önce
Elazığ'da silahla kazara kendisini vurduğu iddia edilen 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:04 Kaynak: AA
'da silahla kazara kendisini vurduğu iddia edilen 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta 17 Haziran'da dedesine ait iş yerinde çekmecede bulduğu silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandığı iddia edilen K.S. tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
K.S'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Elazığ'da 17 Haziran'da 10 yaşındaki K.S'nin silahla kazara kendisini vurması sonucu yaralandığı iddia edilmiş, ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis
ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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