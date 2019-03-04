Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Çocuk Destek Programı" Eğitimi Başladı

Elazığ'da "Çocuk Destek Programı" Eğitimi Başladı

1 saat önce

Elazığ da Çocuk Destek Programı (ANKA) temel personel eğitimi başladı.

Elazığ'da
Elazığ da Çocuk Destek Programı (ANKA) temel personel eğitimi başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde çocuk bakım kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara hizmet veren tüm personelin hizmet kapasitesini arttırmak için Elazığ da Anka temel personel eğitimleri başladı. Eğitimin ilk gününe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürü Suat Kenç, İl Müdür Yardımları, çocuk kuruluş müdürleri ve kurumlarda çalışan personel katıldı.İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimin 4 gün süreceği belirtildi.

Eğitimin personel için çok önemli olduğuna değinen İl Müdürü Suat Kenç,"Eğitimle koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi önemlidir. Personelimizin hizmet kapasitesinin arttırılma ve daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız sürüyor"dedi.

Anka Eğitim Koordinatörü Harun Özküsen ise,"Eğitimlerimiz 2 farklı mekanda 4 gün boyunca sürecek. Ülke genelinde 71 ilimizde çeşitli eğitimlerimiz sürdürmekteyiz. Bu eğitimleri 81 ilimize yaymak istiyoruz. Eğitimlerle çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda donanım kazanması amaçlanıyor. Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum, davranış değişikliği oluşturmaları, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenme ve davranış bozukluklarının giderilerek aileleri, sosyal çevreleri ile uyum sağlamalarını hedeflemekteyiz. Çocuk kuruluşlarımıza rehberlik etmek ve çocuklara yönelik koruyucu, önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bolu, Malatya, Batman, Muş, Elazığ, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Ordu ve Rize'de eğitimlerimiz devam edecek" diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi

Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:35:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Çocuk Destek Programı" Eğitimi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]