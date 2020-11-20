Elazığ'da "Çocuk Dostu Etkinlik Birimi" açıldı - Son Dakika

Elazığ'da "Çocuk Dostu Etkinlik Birimi" açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü etkinlikleri kapsamında il müdürlüğü yerleşkesinde Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Müzik Odaları hazırlanarak açılışı yapıldı.Açılış programında çocuklara oda tanıtılıp çocuklarla etkinlik yapıldı.

Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduklarını anımsatan İl Müdür Vekili Ahmet Atalan," Özellikle risk altında bulunan çocukların bu riskten kurtulabilmesi ve en asgari düzeye indirilebilmesi için bu çocuklarımızı sosyal ekonomik destek yardımıyla, koruyucu aile yanına yerleştirme ve aynı zamanda kurum bakımına alam gibi hizmetlerde bulunmaktayız. Bu gün itibariyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde de denk gelmesi hasebiyle il müdürlüğümüz bünyesinde Çocuk Hakları Komite odası açılmıştır. Çocuk Hakları odasında çocuklarımıza yönelik bir takım sosyal, kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Aynı zamanda il müdürlüğümüz bünyesinde çocuklarımız için müzik dinletisi odası da mevcuttur"dedi.

Hizmetlerden faydalanan çocukların okul dışı etkinliklerinde kullanmaları için çocuk hakları odasını oluşturduklarını aktaran Çocuk Hakları İl Yetişkin koordinatörü Ahmet Can, bakanlığın istekleri doğrultusunda çocuklara kalıcı bir oda düzenlediklerini kaydetti. - ELAZIĞ