Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Çocuk Koruma Kanunu" Koordinasyon Toplantısı

Elazığ'da "Çocuk Koruma Kanunu" Koordinasyon Toplantısı

14 dakika önce

Elazığ'da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı yapıldı.

Elazığ'da
Elazığ'da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu tedbirlerin izlenmesine yönelik oluşturulan 'Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu' 2019'un ilk toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez başkanlığında yapılan toplantıda, kurum ve kuruluş temsilcileri görüşlerinin dile getirdi.

Vali Yardımcısı Dönmez, çocuklar ile ilgili tüm işlemlerin büyük bir hassasiyet ve özveri ile yapılacağını aktardı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çocuk Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan ise, bakanlık tarafından yürütülen Koruyucu Aile Hizmet Modeli,Sosyal Uyum Programı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini artırmanın önemini aktardı.

Sosyolog Güngör Memedoğlu'nun da kentte yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesinin ardından verilen koruyucu ve destekleyici tedbirler ile ilgili yapılan çalışmaların sunumu yapıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:29 Kaynak: İHA

Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor

Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:43:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Çocuk Koruma Kanunu" Koordinasyon Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]