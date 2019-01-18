Elazığ'da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama

Elazığ polisi tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada 1 şüpheli yakalandı, 1 iş yerine de cezai işlem uygulandı.

Elazığ polisi tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada 1 şüpheli yakalandı, 1 iş yerine de cezai işlem uygulandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Çoçuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri, Yaya Geçitleri ve Okul Servis Araçları" denetimi yapıldı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde, 40 okul ve yurt çevresinde yer alan 85 kafe ile kahvehane, 12 park,bahçe, 11 internet kafe ve 3 büfede toplam bin 270 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamada basit yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalanırken, kapalı alanda sigara içilmesine izin veren ve yaşı küçük müşteri aldığı tespit edilen 1 iş yerine cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ

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