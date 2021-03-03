Elazığ'da çocuklar için "Bedi Besmele Şenliği" düzenledi - Son Dakika

Elazığ'da Genç İHH, çocuklara yönelik "Bedi Besmele Şenliği" düzenledi.

Bir Osmanlı geleneği olan ve çocukların okula başlama dönemlerinde gerçekleştirilen "Bedi Besmele Şenliği" ile bu geleneğin yeni nesillere unutturulmaması hedefleniyor.

Bu kapsamda ilk olarak Hazar İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Elazığ Belediyesi mehteran ekibi konser verdi, daha sonra çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Elazığ Genç İHH çocuk birimi sorumlusu Seda Yeşilgül, Osmanlı'dan miras kalan bu geleneği yaşatmak ve hatırlatmak için etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.