Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çocuklar Kartonla Kardan Korundu

Elazığ'da Çocuklar Kartonla Kardan Korundu

19 dakika önce

ELAZIĞ'da 2 çocuğun, yağan kardan korunmak için karton kutu kullanması ilginç görüntü oluşturdu.

Elazığ'da Çocuklar Kartonla Kardan Korundu, System.String[]
ELAZIĞ'da 2 çocuğun, yağan kardan korunmak için karton kutu kullanması ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte bu sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentin Gazi Caddesi'nde 2 çocuk, karton kutu kullanarak kardan korunmaya çalıştı. Kentte diğer çocuklar da kar topu oynayarak zaman geçirdi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:28 Kaynak: DHA

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