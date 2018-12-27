Elazığ'da Çocuklar Kartonla Kardan Korundu

ELAZIĞ'da 2 çocuğun, yağan kardan korunmak için karton kutu kullanması ilginç görüntü oluşturdu.

ELAZIĞ'da 2 çocuğun, yağan kardan korunmak için karton kutu kullanması ilginç görüntü oluşturdu.



Kentte bu sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentin Gazi Caddesi'nde 2 çocuk, karton kutu kullanarak kardan korunmaya çalıştı. Kentte diğer çocuklar da kar topu oynayarak zaman geçirdi. - Elazığ

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