Son Dakika Haberleri: Elazığ'da çocuklar, sinema da film izleme keyfi yaşadı
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Elazığ'da çocuklar, sinema da film izleme keyfi yaşadı

7 saat önce

Elazığ'da 'Okul Destek' ve 'Sosyal Uyum' projeleri kapsamında, 50 çocuk sinemada film izleme keyfi yaşadı.

Elazığ'da çocuklar, sinema da film izleme keyfi yaşadı, System.String[]

Elazığ'da 'Okul Destek' ve 'Sosyal Uyum' projeleri kapsamında, 50 çocuk sinemada film izleme keyfi yaşadı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından okul destek, sosyal uyum ve kurum bakımında kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında 50 çocuk, Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazan milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmini izledi. İlk kez sinemaya giden çocukların mutlulukları güzlerinden okunurken bazıları filmde duygu dolu anlar yaşadı.


Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını ve başarılarını anlatan filmin, Türk çocuklarına iyi bir rol model olduğunu ifade eden Çocuk Hakları Komitesi İl Koordinatörü Ahmet Can, " Bugün, çocuklarla beraber, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmi izlemeye geldik. 'Okul Destek' ile 'Sosyal Uyum' projeleri kapsamında hizmet alan ve kurum bakımındaki çocuklar ile beraber geldik. Daha önceden başlattığımız etkinliklerimiz devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da çevre bilinci oluşturmak adına da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptık. Bugün de çocuklara yönelik farklı bir ödüllendirme anlamında sinemaya gelerek kültürel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada çocukların hayatlarında, geleceklerinde rol model olarak alacakları bir film seçtik" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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