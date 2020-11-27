Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı

27.11.2020 09:40
Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bekçilerin dikkati sayesinde çok sayıda suç kaydı bulunan bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bekçilerin dikkati sayesinde çok sayıda suç kaydı bulunan bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Olay,merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 şüpheli sokak üzerinde bulunan bir eve girerek kazan, bakır leğen, tüp ve çeşitli malzemeleri çalarak araca yüklemeye başladı. Bu sırada devriye atan mahalle bekçileri olayı fark ederek duruma müdahale etti. Bu sırada şüpheliler, çaldıkları malzeme ve aracı da bırakarak ara sokaklara kaçmaya başladı. 5 şüpheli yaşanan kovalamaca ardından Asayiş, Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri ve bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.S.'nin 15, E.S.'nin 24, E.İ.'nin 28, C.U.'nun 32 ve C.D.'nin de 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı
Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı
Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı

Kooperatif, Elazığ, Polis, Leğen, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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