Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi - Son Dakika

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan 3 bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından 3 mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.


Kamil Gökçe, Yenice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]