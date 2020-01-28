Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi - Son Dakika
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Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi

7 saat önce

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildiELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan 3 bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından 3 mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31 Kaynak: DHA
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