Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor - Son Dakika

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor

6 saat önce

ELAZIĞ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor, System.String[]
ELAZIĞ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerince yapılan incelemelerin ardından binanın yıkımına karar verildi. AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Boşaltılan 7 katlı binanın vinç ile yıkımına kontrollü bir şekilde başlandı.


- Elazığ
Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
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