Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor (2) - Son Dakika

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Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor (2)
6 saat önce
EVLERİNDEKİ EŞYALARINI ALDIKLARI SIRADA BÜYÜK SES DUYDULARElazığ'da Cuma günü meydana gelen depremin ardından evlerini terk eden 7 katlı Altınbaş Apartmanı sakinleri, bugün saat 17.00 sıralarında eşyalarını almak için geri geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:34 Kaynak: DHA
EVLERİNDEKİ EŞYALARINI ALDIKLARI SIRADA BÜYÜK SES DUYDULAR
Elazığ'da Cuma günü meydana gelen depremin ardından evlerini terk eden 7 katlı Altınbaş Apartmanı sakinleri, bugün saat 17.00 sıralarında eşyalarını almak için geri geldi. Apartman sakinleri evlerinde eşyalarını topladıkları sırada duydukları büyük sesin ardından yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları tespitin ardından yıkım kararı alındı. Altınbaş Apartmanı'nın yıkım kararı alınmasıyla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından apartmanda yıkım saat 18.30 sıralarında başlanıldı.
Binanın yıkımı kontrollü şekilde sürüyor.
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