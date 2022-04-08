Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği - Son Dakika
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Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

08.04.2022 12:48

Merkezi Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği, ramazan ayı dolayısıyla çölyak hastalarına glutensiz kadayıf ve cips dağıttı.

Merkezi Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği, ramazan ayı dolayısıyla çölyak hastalarına glutensiz kadayıf ve cips dağıttı.

Dernek Başkanı Rıdvan Fırat, dernek binasında yapılan dağıtımda, derneğin 12 ilde şubesinin bulunduğunu, ramazan ayı dolayısıyla hastalarını mutlu etmek için kadayıf ve cips dağıttıklarını belirterek, 600 ailenin bu destekten faydalandığını söyledi.

Çölyak hastalarına desteğin süreceğini kaydeden Fırat, bütün hastaların bu ürünlerden faydalanmasını istediklerini dile getirdi.

Fırat, "Bir hayırseverimiz 600 ailemizi sevindirdi. Kadayıf ve cipsle başladık. İnşallah bu desteğin devamı gelecek. Çölyak hastalarının ürünleri çok pahalı, Elazığ'da yaklaşık 6 bin hastamız var. Ramazan dolayısıyla tatlıları dağıttık." dedi.

3 çocuğu çölyak hastası olan Gönül Ercan da derneğin kendilerine sunduğu destekten memnun olduğunu aktardı.

Çölyak hastası Ela Nur Öner ise 4 yaşından beri çölyak hastalığıyla mücadele ettiğini anlatarak, "Bir çok yere gidemiyoruz. Gideceğimiz yerlerde yemek sıkıntısı yaşıyoruz." diye konuştu.

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

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Kaynak: AA

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