Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Elazığ'da, caddedeki çöp konteynerinin içinde baygın vaziyette bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Elazığ'da, caddedeki çöp konteynerinin içinde baygın vaziyette bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'ndaki bir çöp konteynerine düşmüş bir kişi olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, çöp konteynerinden çıkardıkları kişinin 62 yaşındaki İsmet Aslan olduğunu belirledi.

Bir polis memurunun kolonya sürerek masaj yaptığı baygın haldeki Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, İsmet Aslan'ın çöp konteynerine nasıl girdiğini ya da birileri tarafından mı atıldığını belirlemek için inceleme başlattı.


Polise ihbarda bulunanlardan Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp konteynerinin önünden geçtiği esnada inleme sesi duyarak baygın adamı fark ettiğini belirtti.


Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradıklarını ifade eden Kılıç, "Çöp konteynerinin içerisindeydi, nereden girmiş ya da kim atmış içine bilemiyoruz. 155'i aradım polisler geldi, kimliğini filan belirlediler. Onu bu halde görünce duyarsız kalamazdım zaten." diye konuştu.

İsmet Aslan, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu Polis memuru yaşamına son verdi Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:10:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]