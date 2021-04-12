Elazığ'da çöpten üretilen enerji 10 bin evin ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Elazığ'da çöpten üretilen enerji 10 bin evin ihtiyacını karşılıyor

12.04.2021 11:07
Elazığ'da çöpten üretilen enerji 10 bin evin ihtiyacını karşılıyor, System.String[]

Elazığ'da, 131 hektar alanda yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Katı Atık Depolama Sahası'nda çöpten elde edilen elektrikle 10 bin evin ihtiyacı karşılanıyor.

Elazığ'da, 131 hektar alanda yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Katı Atık Depolama Sahası'nda çöpten elde edilen elektrikle 10 bin evin ihtiyacı karşılanıyor.

Elazığ Belediyesi, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinde toplanan evsel atıkları, kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta Çöteli Köyü mevkisinde 7 yıl önce kurulan Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Tesiste günlük ortalama 350 ton evsel atık depolanırken, 1 yılda 13 milyon kilovat enerji elde ediliyor.

Vahşi depolamayı, görüntü kirliliğini ve çevreye yayılan kötü kokuyu önleyen tesiste, çöpten elde edilen enerjiyle 10 bin haneye elektrik veriliyor.

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen, AA muhabirine, çevreye ve insana duyarlı bir belediye olduklarını söyledi.

Kent genelinde günlük olarak toplanan çöpleri ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Ekmen, "Evsel nitelikli katı atıkların Katı Atık Depolama Sahası'nda depolanması ile metan gazının atmosfere salınımı engellenerek, iklim değişikliğine sebep olan zararlı gazların önüne geçilmiş olunuyor. Tesisten, çevreye sağladığı yararın yanı sıra elektrik üretiminden aldığı pay ile de önemli bir kar elde ediliyor." dedi.

Ekmen, depolama sahasına günlük ortalama 350 ton evsel atık geldiğini anlatarak, bu atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle 10 bin konutun elektrik enerjisinin karşılandığını kaydetti.

"Sahaya gelen evsel atıkların üzeri temiz toprakla örtülerek yangın, koku ve görüntü kirliliği gibi çevreye zararları en aza indirerek çevre ve yer anlamında da kazanç sağlamış olmaktayız." diyen Ekmen, tesise yılda ortalama gelen 113 bin ton atıktan 13 milyon kilovat enerji elde edildiğini aktardı.

"Depolama sahalarının bulunduğu bölgeler, yaşanabilir çevre haline getiriliyor"

Tesis müdürü Baran Yıldırım da Elazığ'da toplanan bütün atıkların enerjiye dönüştüğünü belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Toplanan atıklar, oluşturulan çöp iskelesi üzerine serilerek, sıkıştırılıyor. Sıkıştırılan çöplerin üzeri günlük örtü malzemesi ile kapatılıyor ve çöp deposu oluşuyor. Çöplerin oksijensiz ortamda çürümesi sonucu oluşan metan gazının toplanmasını sağlayan delikli boruların topladığı gazın tesise ulaşmasını sağlayan taşıyıcı hatlar yapılıyor. Daha sonra içten yanmalı, 20 silindirli motorlarda yakılarak bertaraf ediliyor. Motorların çalışmasıyla meydana gelen mekanik enerji, alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor."

Üretilen elektriğin, 2 bin kilovatlık trafolar vasıtasıyla 34 bin 500 volta yükseltildiğini, 4,5 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı vasıtasıyla ulusal şebekeye aktarıldığını kaydeden Yıldırım, 17 kişinin istihdam edildiği tesisin, elektrik üretiminin yanı sıra doğaya da büyük fayda sağladığına işaret ederek, çöplerin düzenli olarak depolanmasıyla çevreye olan zararlı etkilerinin de azaltıldığını söyledi.

Koku ve görüntü kirliliğinin yok edildiğini anlatan Yıldırım, "Depolama sahalarının bulunduğu bölgeler daha sonra yaşanabilir çevre haline getiriliyor. Tesiste üretilen elektrik, ülke ekonomisine katkı sağlayarak, enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltıyor." diye konuştu.

Enerji, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da çöpten üretilen enerji 10 bin evin ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika


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