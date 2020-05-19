Elazığ'da coşkulu bayram kutlaması - Son Dakika

Elazığ'da coşkulu bayram kutlaması

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle marş ve şarkılar eşliğinde şehir turu atılarak kutlandı, saat: 19.19 da ise balkonlarda İstiklal Marşı okundu

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle marş ve şarkılar eşliğinde şehir turu atılarak kutlandı, saat: 19.19 da ise balkonlarda İstiklal Marşı okundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikte belediyenin Gakkobüs ismi verilen tur otobüsü ile marşlar ve şarkılar eşliğinde şehir turu atıldı.Daha sonra Sürsürü Mahallesinde bulunan bir sitenin balkonlarında bayrak ve meşalelerle hep bir ağızdan saat: 19.19 da İstiklal Marşı okundu.

Bu yıl kutlamaları biraz buruk yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bu yıl havada karada suda çeşitli etkinliklerle online bazı etkinliklerimiz oldu. Her yerde 19 Mayıs kutlanıyor. Ama Elazığ'da daha güzel ve farklı kutlanıyor. Önce havada paraşütlerle kutlamalarda bulunduk. Daha sonra olimpik yüzme havuzunda orada bayrak açarak sosyal mesafeyi koruyarak bir mesaj verdik. Elazığ Belediyesinin Gakkobüsüyle şehir turu atıldı. Daha sonra burada bulunan sitede coşkuyla kutlanıyor. 19.19 da İstiklal Marşımızı coşkulu bir şekilde okuyarak 19 Mayısımızı bu şekilde kutladık" dedi.

19 Mayıs'ı hiç bu kadar coşkulu kutlamadıklarını belirten sitede sakinlerinden Irmak Okur, "Deprem oldu evlerimize gitmeye korkar olduk. Daha sonrasında korona virüsü çıktı. Evlerde çıkmadık. Bizim için çok zor zamanlardı. Bizim için çok güzel oldu. moralimiz çok artı. Biz millet olarak milli bayramlarımızı çok coşkulu kutlarız" diye konuştu.