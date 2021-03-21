Elazığ'da coşkulu Nevruz kutlaması - Son Dakika

Elazığ'da pandemi tedbirleri altında düzenlenen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ Belediyesi tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Kültür Park'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Mehter Takımı da yer aldı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları günün anlam ve önemine binaen örs üzerinde çekiçle demir dövdü. Daha sonra Başkan Şerifoğulları ile vatandaşlar, yumurta tokuşturarak yakılan Nevruz ateşinden atladı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın müjdeleyicisi 21 Mart Nevruz Bayramı'nı binlerce yıllardır olduğu gibi yine büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Nevruz Bayramı ecdadımızın bize yadigarı, bolluk ve bereketin sembolüdür. Nevruz Bayramı kardeşliğin, sevginin ve barışın timsalidir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş gönül coğrafyamızın geniş değerlerinin yaşatıldığı bugün de yine sevgiden, kardeşlikten ve Türk'ün gücünden bahsediyoruz. Bugün sevginin, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çemberinde bir aradayız. Gönül gönüleyiz. İnşallah bu birliktelik, bu gönül gönüle hizmet hem ilimize, hem ülkemize hem de Orta Asya'dan Balkanlara kadar olan gönül coğrafyamıza bu Nevruz Bayramı'yla birlikte hizmetler olarak daha fazla geri dönecektir" dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra kurum müdürleri, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ