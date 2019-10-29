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Elazığ'da cumhuriyet bayramı coşkusu

1 saat önce

Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusuElazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Elazığ'da cumhuriyet bayramı coşkusu, System.String[]

Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Elazığ'daki kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın tebrik kabulüyle başladı. Ardından Yakup Kılıç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı ve oratoryo ekibince gösterileri sahnelendi.

Törende konuşan Vali Kaldırım, her milletin tarihinde kahramanlık hikayeleri ve destanları olduğunu belirterek, Bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in ilanı olan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her milletin tarihinde kahramanlık hikayeler ve destanları vardır. Ama yeryüzünde hiçbir millette, Türk milleti kadar kahramanlık, şanlı bir mazi ve miras nasip olmamıştır. Savaş meydanlarında hem kahramanlık destanlar yazmış, hem zaferden zafere koşmuş çok yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla böyle bir milletin ferdi, üyesi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır diye konuştu.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Osman Erbaş, 29 Ekim, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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