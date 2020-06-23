Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi - Son Dakika

Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi
ELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü.
ELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü. Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde geçen hafta görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Yıldızbağları Mahallesi'nde görüldü. Dağlık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşayan dağ keçilerini vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:36 Kaynak: DHA
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