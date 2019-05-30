Elazığ'da dağ keçisi yavrusu okul bahçesinde görüntülendi
2 saat önce
Elazığ'da, dağ keçisi yavrusunun kent merkezindeki lisenin bahçesine girip koşuşturması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:32 Kaynak: AA
'da, dağ keçisi yavrusunun kent merkezindeki lisenin bahçesine girip koşuşturması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi
'nin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboldu.
Kamera kayıtlarını inceleyen okul yetkilileri ilk defa karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlık yaşadı.
Yaşanan durumun, koruma altındaki avlanması yasak dağ keçilerinin bölgedeki sayılarının artmış olmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı
Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi