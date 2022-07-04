Söz konu su bölgede yapılan arazi taraması sonucu, ağaçlarla çevrili alanda ekilmiş 513 kök Hint keneviri ile 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre sulama hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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