Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

04.07.2022 12:18
Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 513 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 513 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Söz konu su bölgede yapılan arazi taraması sonucu, ağaçlarla çevrili alanda ekilmiş 513 kök Hint keneviri ile 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre sulama hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri bulundu.

Ele geçirilen Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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