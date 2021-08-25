Elazığ'ın Palu ilçesinde, jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiğini tespit etti.
Yapılan arazi arama tarama çalışmasında bulunan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda yeni sulandığı tespit edilen 457 kök Hint keneviri, ekiplerce imha edildi.
Hint kenevirlerinin çevresinde yapılan aramada ise 470 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dağlık araziye ekilmiş 457 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika