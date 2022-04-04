Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

04.04.2022 20:52

Elazığ'da kayınvalidesinin evine giden damat kurşun yağdırdı.

Elazığ'da kayınvalidesinin evine giden damat kurşun yağdırdı. Kayınvalide ve baldızın öldüğü olayda 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren F.A. belinden çıkardığı tabanca kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kadının cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli F.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cinnet geçiren damat kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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