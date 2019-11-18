Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 'Danışmanlık Tedbiri Eğitim' programı
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Elazığ'da 'Danışmanlık Tedbiri Eğitim' programı

6 saat önce

Elazığ'da "Danışmanlık Tedbiri Eğitim' programı düzenlenmeye başladı.

Elazığ'da 'Danışmanlık Tedbiri Eğitim' programı, System.String[]

Elazığ'da "Danışmanlık Tedbiri Eğitim' programı düzenlenmeye başladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde başlatılan 'Çocuk Koruma ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi' projesi kapsamında Elazığ'da ' Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitim' programı düzenlendi. Kurumun İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ve 57 meslek elemanın katıldığı programın 5 gün süreceği belirtildi.


Yapılan eğitime il müdürlüklerine ve bağlı kuruluşlarına bağlı 57 meslek elemanının yer aldığını belirten İl Müdürü Suat Kenç, "Eğitimler, iki grup halinde 5 gün devam edecek. Danışmanlık tedbirleri, çocuk ve aileler açısından çok önemli. Hizmet içi eğitimleri önemsiyoruz. Amacımız personelimizin mesleki becerisini geliştirmek. Danışmanlık tedbiri kurumumuz açısından önemli bir başlık, meslek personelimiz bu eğitimlerden önemli ölçüde istifade edecek. Eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi önemlidir. Personelimizin hizmet kapasitesinin arttırılma ve daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız sürecektir" dedi. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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