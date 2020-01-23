Elazığ'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu kişi yakalandı

6 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu kişi yakalandı, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın ülkede olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacıyla Palu'da kullanılmayan bir okul lojmanına operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu H.A. yakalanırken, terör örgütüne ait doküman da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.A, polis ekiplerine teslim edildi.

Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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