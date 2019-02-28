Elazığ'da Deaş'ın Sözde 2 Kadısı Yakalandı

SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ'da operasyonla yakalandıİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı.

SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ'da operasyonla yakalandı



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin saklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Elazığ

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