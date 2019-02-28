Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş'ın Sözde 2 Kadısı Yakalandı

Elazığ'da Deaş'ın Sözde 2 Kadısı Yakalandı

11 dakika önce

SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ'da operasyonla yakalandıİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı.

Elazığ'da Deaş'ın Sözde 2 Kadısı Yakalandı, System.String[]
SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ'da operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin saklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

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