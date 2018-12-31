Elazığ'da Deaş Operasyonları
1 saat önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Elazığ
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:21 Kaynak: AA
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