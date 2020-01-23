Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, bu kapsamda Palu ilçesinde operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A. (27) kullanılmayan bir okul lojmanında gözaltına alındı. H.A.'nın üzerinde yapılan aramada terör örgütü DEAŞ'a ait çeşitli notlar ele geçirildi.H.A.'nın jandarmadaki sorusu sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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