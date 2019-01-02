Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama, 6 Sınır Dışı

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama, 6 Sınır Dışı

1 saat önce

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklanırken, 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu olmak üzere 6 şüpheli hakkında sınır dışı kararı verildi.

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama, 6 Sınır Dışı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklanırken, 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu olmak üzere 6 şüpheli hakkında sınır dışı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgüt içinde iki grup halinde faaliyet yürüten 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5'i Suriye 1'i Irak uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 6 yabancı uyruklu şüpheli ise yurt dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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