Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu

Elazığ'da Deaş Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu zanlılardan 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli de sınır dışı edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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