Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'nin Deyrizor ve El Bukamal bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına sözde "kadılık" yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik kent merkezinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.


Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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