Son Dakika Haberleri: Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

52 dakika önce

ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma  kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde düzenlenen operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
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