Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye
uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde Elazığ merkez ve Sivrice
ilçesinde düzenlenen operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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