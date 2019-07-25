Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
35 dakika önce
Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye
uyruklu 2 şüpheli, Elazığ merkez ile Sivrice
ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
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