Son Dakika Haberleri: Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

35 dakika önce

Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 şüpheli, Elazığ merkez ile Sivrice ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 11:55:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]