Elazığ'da DEAŞ Operasyonu: 2 gözaltı
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Elazığ'da DEAŞ Operasyonu: 2 gözaltıELAZIĞ - Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
'da DEAŞ Operasyonu: 2 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DEAŞ üyesi olan Suriye
uyruklu 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ'ın merkezi ile Sivrice
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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