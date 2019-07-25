Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
1 saat önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 Kaynak: AA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye
uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezi ile Sivrice
ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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