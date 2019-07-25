Son Dakika Haberleri: Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Sivrice ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suriye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 Kaynak: AA
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